AB, 5 Yıl Süreyle Güvenlik ve Adalet Politikalarını Belirledi

AB Ülkelerinden Güvenlik ve Adalet Üzerine Stratejik Kararlar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin adalet ve içişleri bakanları, Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, önümüzdeki 5 yıl boyunca Birliğin özgürlük, güvenlik ve adalet politikalarını belirleyecek stratejik ilkelere karar verdi.

Öncelikler Arasında Şengen Alanı ve Güvenlik

Kabul edilen bildiride, Şengen bölgesinde serbest dolaşımın sağlanması ve AB vatandaşlarının güvenliğinin korunması öncelikler arasında yer aldı. Ayrıca, bazı üye ülkelerin yeniden uygulamaya koyduğu iç sınır kontrollerinin yalnızca “son çare olarak başvurulan geçici bir tedbir” olduğu vurgulandı. İyi işleyen bir Şengen alanının, AB vatandaşlarının özgürlüğü ve güvenliğinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Dış Sınır Kontrollerinde Üye Ülkelerin Rolü

Bildiride, dış sınır kontrollerinin güvenlik ve göç meselelerinde üye ülkeler arasındaki iş birliği ihtiyacını gözler önüne serdi. Avrupa'ya girişin, kaçakçılar ya da düşman dış aktörler tarafından değil, üye devletler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Göç ve Güvenlik Politikalarındaki Öncelikler

Göç ve güvenlik politikalarına yönelik belirlenen diğer öncelikler arasında AB'nin vize politikasının stratejik kullanımının teşvik edilmesi, vize rejiminin kötüye kullanımının önlenmesi ve güvenlik ile sınır yönetimi alanlarında üçüncü ülkelerle kapsamlı ortaklıklar geliştirilmesi yer aldı. Ayrıca, organize suçlarla mücadelede suç gruplarının mali kaynaklarının hedef alınması gerektiği de bildiride belirtilmiştir.

Adalet Politikalarına Yönelik Stratejiler

Adalet politikalarının şekillendirilmesine yönelik öncelikler arasında, kanunların etkili uygulanmasını sağlamak amacıyla veri erişimine ilişkin üst düzey bir grubun tavsiyelerinin hayata geçirilmesi ve AB ceza ve medeni hukukunun gözden geçirilmesi yer almaktadır.