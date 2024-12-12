DOLAR
34,87 0%
EURO
36,72 -0,27%
ALTIN
3.011,4 1,15%
BITCOIN
3.516.323,34 0,45%

AB, 5 Yıl Süreyle Güvenlik ve Adalet Politikalarını Belirledi

AB ülkeleri, 5 yıl boyunca güvenlik ve adalet politikalarını şekillendirecek stratejik önceliklerini belirledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:10
AB, 5 Yıl Süreyle Güvenlik ve Adalet Politikalarını Belirledi

AB Ülkelerinden Güvenlik ve Adalet Üzerine Stratejik Kararlar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin adalet ve içişleri bakanları, Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, önümüzdeki 5 yıl boyunca Birliğin özgürlük, güvenlik ve adalet politikalarını belirleyecek stratejik ilkelere karar verdi.

Öncelikler Arasında Şengen Alanı ve Güvenlik

Kabul edilen bildiride, Şengen bölgesinde serbest dolaşımın sağlanması ve AB vatandaşlarının güvenliğinin korunması öncelikler arasında yer aldı. Ayrıca, bazı üye ülkelerin yeniden uygulamaya koyduğu iç sınır kontrollerinin yalnızca “son çare olarak başvurulan geçici bir tedbir” olduğu vurgulandı. İyi işleyen bir Şengen alanının, AB vatandaşlarının özgürlüğü ve güvenliğinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Dış Sınır Kontrollerinde Üye Ülkelerin Rolü

Bildiride, dış sınır kontrollerinin güvenlik ve göç meselelerinde üye ülkeler arasındaki iş birliği ihtiyacını gözler önüne serdi. Avrupa'ya girişin, kaçakçılar ya da düşman dış aktörler tarafından değil, üye devletler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Göç ve Güvenlik Politikalarındaki Öncelikler

Göç ve güvenlik politikalarına yönelik belirlenen diğer öncelikler arasında AB'nin vize politikasının stratejik kullanımının teşvik edilmesi, vize rejiminin kötüye kullanımının önlenmesi ve güvenlik ile sınır yönetimi alanlarında üçüncü ülkelerle kapsamlı ortaklıklar geliştirilmesi yer aldı. Ayrıca, organize suçlarla mücadelede suç gruplarının mali kaynaklarının hedef alınması gerektiği de bildiride belirtilmiştir.

Adalet Politikalarına Yönelik Stratejiler

Adalet politikalarının şekillendirilmesine yönelik öncelikler arasında, kanunların etkili uygulanmasını sağlamak amacıyla veri erişimine ilişkin üst düzey bir grubun tavsiyelerinin hayata geçirilmesi ve AB ceza ve medeni hukukunun gözden geçirilmesi yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İrlanda'nın UAD'de İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasına Müdahil Olmasını Memnuniyetle Karşıladı
2
UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna'da Dronlu Saldırıya Tepki Gösterdi
3
Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Tutuklama
4
Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefetin Hizmet Anlayışı Yok!
5
Almanya, Acil Durum Malzemesi Stoklaması için Vatandaşlarını Uyarıyor
6
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı
7
Suriye'deki Mezze Havaalanı'nda Uyuşturucular İmha Edildi

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor