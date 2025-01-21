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AB, ABD'nin DSÖ'den Ayrılma Kararına Endişeyle Yanıt Verdi

Avrupa Birliği, ABD'nin DSÖ'den çekilme planına karşı duyduğu endişeyi dile getirerek, küresel sağlık işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:42
AB, ABD'nin DSÖ'den Ayrılma Kararına Endişeyle Yanıt Verdi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararına duyduğu endişeyi kamuoyuna açıkladı. AB Komisyonu sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, bu kritik konuyu ele aldı.

Hrncirova, ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ’den çekilme açıklamasını "endişe verici" olarak nitelendirerek, küresel sağlık tehditleriyle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. Aynı zamanda, ABD yönetiminin bu kararı tekrar gözden geçirmesini umduklarını belirtti.

DSÖ’ye sağlanan finansal destekteki eşitsizlikler ele alınmalı” diyen Hrncirova, DSÖ’nün bu eleştirileri dikkate alarak, “hem öngörülebilir hem de esnek bir finansman” için çalışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, DSÖ’de yapılacak olası reformların bir parçası olmak istediklerini ifade ederek, “Ortak sorunlar için ortak bir çözüme ihtiyacımız var” dedi.

Trump’ın DSÖ’den Ayrılma Kararı

ABD Başkanı Trump, göreve başlamasının hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan DSÖ'den çekilmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Kararnamede, ABD'nin çekilme nedenleri arasında DSÖ’nün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerini kötü yönetmesi ile acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi sıralanıyordu. Ayrıca, DSÖ’nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeye devam ettiği" de belirtilmişti.

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