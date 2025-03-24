AB, ABD'nin Grönland Ziyaretine Danimarka'ya Destek Verdi

AB, ABD'nin Grönland Ziyaretine Danimarka'ya Desteğini Yeniledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşinin de aralarındaki bir heyetin Grönland'a yapacağı ziyarete karşılık, Danimarka'ya verilen desteği bir kez daha teyit etti.

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Hipper, ABD'li üst düzey heyetin Grönland ziyaretinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge üzerindeki ilhak söylemlerinin önemine dikkat çekti. Hipper, AB'nin Danimarka'ya tam desteğini vurgulayarak, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine bağlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Hipper, "Bunlar, bizim savunduğumuz evrensel ilkelerdir ve AB üye ülkelerinin toprak bütünlüğü sorgulandığında, bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Ayrıca, bir gazetecinin "Grönland'ın desteklenmesi konusunda AB'nin sessiz kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in tutumunun açık ve net olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililerin Grönland'a yapacağı ziyaretlere karşı AB tarafından üst düzey bir ziyaretin planlanıp planlanmadığı sorusuna yanıt veren Hipper, böyle bir planlamanın olmadığını duyurdu. Heyet, 27-29 Mart tarihleri arasında Grönland'ı ziyaret edecek.

Trump’ın Grönland’a Yönelik Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor. Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yazdığı bir paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini belirterek, adanın mülkiyeti ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlarken, Grönland'ın ABD tarafından ilhakı gerektiğini savunarak, "Danmarka ile görüşüyoruz, ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" şeklinde ifadeler kullandı.

Grönland yönetimi ise Trump'ın açıklamalarına karşı, adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde tepkiler verdi. Danimarka, Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamayı sürdürürken, AB'nin Trump'ın ilhak tehditlerine karşı yeterince güçlü bir tepki vermemesi eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, Danimarka'nın ana vatanına yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.