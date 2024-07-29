AB Adalet Divanı'ndan İtalya'ya 'Dolaylı Ayrımcılık' Hükmü

AB Adalet Divanı'ndan Önemli Karar

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, İtalya'nın üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik "dolaylı ayrımcılık" uyguladığını belirterek, sosyal hakların 10 yıllık oturum şartına bağlanmasını haksız buldu.

İtalya'nın Uygulaması Haksız Bulundu

Mahkeme, iki üçüncü ülke vatandaşının uzun süreli ikamet haklarından yararlanabilmeleri için gereken 10 yıllık oturum süresinin, aslında yalnızca 5 yıl olması gerektiğine hükmetti. Bu durumun, söz konusu kişilerin sosyal haklara erişimini engellemesi dolaylı ayrımcılık olarak değerlendirildi.

Mahkemenin Gerekçesi

İtalya'daki bir mahkeme, vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmaları için 2 yılı kesintisiz olmak üzere, toplam 10 yıllık ikamet şartı getirmişti. Bu durum üzerine AB Adalet Divanı'na başvuruda bulunuldu. Divan, sosyal güvenlik ve koruma tedbirlerine erişimin bu kadar uzun bir süreye bağlı kılınamayacağına dikkat çekti.

Belçika'da Farklı Bir Sonuç

Öte yandan, Belçika'daki bir olayda ise AB Adalet Divanı, Kamerunlu bir öğrenciye eğitim vizesinin verilmemesi yönündeki kararı haklı buldu. Divan, üye ülkelerin vize vermeyi reddetme haklarının olduğunu vurguladı.

Afrika’daki Frankofon öğrenciler için Belçika sıkça tercih edilen bir ülke olmasına rağmen, bu tür vize başvurularının red edilmesi üzerine, birçok öğrenci durumu protesto etmekte.”