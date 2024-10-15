AB Arnavutluk ile Katılım Müzakerelerine Yeni Bir Adım Attı

AB ve Arnavutluk Arasındaki İlk Müzakere Fasılları Açıldı

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile katılım müzakereleri çerçevesinde ilk fasıl grubunun açıldığını açıkladı. İlk görüşmeler, Lüksemburg'da düzenlenen 2'nci Katılım Konferansı'nda gerçekleştirildi.

AB Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı'nın Açıklamaları

Konferansta, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Genişleme ve Komşuluk Politikaları Üyesi Oliver Varhelyi ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Szijjarto, Arnavutluk ile 'Temel Değerler' faslının açıldığını belirterek, "Bu fasıldaki müzakerelerin başlaması, Arnavutluk'un AB'ye katılımı için tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

Macaristan'ın Genişleme Vurgusu

Szijjarto, Batı Balkanlar'ın AB'nin genişlemesine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "AB'nin rekabet gücünü kaybettiğini ve genişleme konularında bazı ülkelerin bahaneler aradığını görüyoruz," yorumunda bulundu. Ayrıca, Arnavutluk'un üyelik sürecinin hızlandırılması için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Arnavutluk Başbakanı'ndan Tarihi Bir Gün Yorumları

Başbakan Edi Rama ise bu tarihi günün hem Arnavut halkı hem de AB için önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa, Batı Balkanlar'a ihtiyaç duyuyor, aynı zamanda biz de Avrupa'ya ihtiyaç duyuyoruz," dedi. Rama, "Arnavutlar için bir alternatif plan olamaz," şeklinde konuşarak, AB'ye katılımın önemini bir kez daha vurguladı.

Arnavutluk'un AB Üyelik Süreci

Arnavutluk, 2009 yılında resmi AB üyelik başvurusunda bulundu. AB Komisyonu, 2012 yılında olumlu görüş bildirirken, 2014 yılında Arnavutluk'a aday statüsü verildi. Katılım müzakereleri ise 2022'de başladı.

Yeni açılan fasıl, demokratik kurumlar, kamu yönetimi reformları, hukukun üstünlüğü gibi konuları kapsarken, devam eden müzakerelerin nasıl ilerleyeceği Brüksel'in taleplerine bağlı olarak belirlenecek.