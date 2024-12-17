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AB, Arnavutluk ile Üyelik Müzakerelerinde İkinci Fasıldan İlerledi

AB, Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin ikinci fasıl kümesini açtı ve genişleme sürecini hızlandırma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:23
AB, Arnavutluk ile Üyelik Müzakerelerinde İkinci Fasıldan İlerledi

AB ve Arnavutluk Arasındaki Müzakerelerde Önemli Adım

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile katılım müzakereleri kapsamında ikinci fasıl kümesinin açıldığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Brüksel'de düzenlenen 3. Katılım Konferansı sırasında gerçekleşti.

Görüşmelerin Detayları

Arnavutluk'un "dış ilişkiler, dış politika, güvenlik ve savunma" konularında yeni fasıl kümesinin açılması sonrası, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İlerleme ve Hedefler

Szijjarto, Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, Macaristan başkanlığı döneminde AB'nin genişleme politikasını hızlandırma çabalarını vurguladı. Bölgenin kaygılarını çok iyi anlıyoruz diyen Szijjarto, Batı Balkanlar'da istikrar, barış, huzur ve kalkınma için gereken adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Başbakan Rama ise, Avrupa'nın coğrafyanın ötesinde değerler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla birleştiğini belirterek, Müzakerelerimizin 2027'de tamamlanacağından emin olmak istiyoruz dedi.

AB'nin Genişleme Taahhüdü

AB Komisyonu Üyesi Kos, alınan kararın AB'nin genişleme önceliğini gösterdiğini kaydederek, bu durumun hem Arnavutluk hem de bölge için önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Birliğimizi tamamlayıp güçlendirmeye kararlıyız ifadesinde bulundu.

Arnavutluk'un Üyelik Süreci

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009 yılında yaptı. Komisyon'un Ekim 2012 tarihinde olumlu görüş vermesi üzerine Konsey, Haziran 2014'te ülkeye aday statüsü verme kararı aldı. Arnavutluk'un AB’ye katılım müzakereleri ise Temmuz 2022 tarihinde başladı.

Bu arada, AB, Arnavutluk'a temel haklar ve yargıya ilişkin Temel Değerler isimli ilk fasıl kümesini 15 Ekim'de açtı.

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