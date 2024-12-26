AB, Baltık Denizi'ndeki Kesintilerden Rusya'yı Sorumlu Tutuyor

AB Rusya'yı Hedef Alıyor

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında yaşanan kesintiden Rusya'yı sorumlu tutarak, Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik ihlaller nedeniyle yeni yaptırımlar hazırlayacağını açıkladı.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olayın, “AB altyapısına yönelik tehditleri gözler önüne serdiğini” belirtti ve Avrupa'nın kritik altyapısının korunması için çalışmalara devam edeceklerini taahhüt etti.

Kaja Kallas'ın Uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, olayın “kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu” olduğunu ifade etti. Kallas, “Şüpheli gemi, Rusya'nın savaş bütçesini finanse ederken güvenliği ve çevreyi tehdit eden gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla önlem öneracağız.” diye ekledi.

Kesintinin Detayları

Finlandiya basını, Fingrid elektrik şebekesi operatöründen alınan bilgilere göre, dün saat 12.26'da elektrik şebekesinde kesintiler yaşandığını bildirdi. EstLink 2'nin ve Baltık Denizi altındaki dört telekomünikasyon kablosunun bağlantılarında da kesintiler meydana geldi.

Gölge Filosuna Dikkat Çekiliyor

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı esnada bölgeden geçtiği düşünülen bir geminin Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğunu iddia etti. Gemi kıyıya yönlendirilmiş ve incelemeler sonucunda, gemi çapalarının olmaması “şüpheli” bulunarak, kablolardaki hasarın bu durumla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşılık olarak petrol ve diğer malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan bir gizli filo oluşturduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.