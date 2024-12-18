AB, Batı Balkanlar ile Genişlemeyi Jeostratejik Yatırım Olarak Değerlendiriyor

AB, Batı Balkan Ülkeleri ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Batı Balkan ülkeleriyle olan işbirliğini güçlendirmenin AB'nin stratejik, ekonomik ve jeopolitik hedefleri açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Costa, bu işbirliğini, barış, güvenlik ve istikrar için yapılabilecek "en iyi jeostratejik yatırım" olarak değerlendirdi.

5. AB-Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de Gerçekleşti

Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de gerçekleştirilen 5'inci AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderleri ile bir araya geldi. Zirve sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Costa, bu etkinliğin AB'nin Batı Balkanlar ile işbirliği geliştirme konusundaki kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Göreve başlamasından bu yana ilk zirvesini yöneten Costa, "Bu toplantı, Batı Balkanlar'la işbirliğinin geliştirilmesinin benim ve AB için temsil ettiği siyasi önceliği vurgulamaktadır. Bugün kabul edilen Brüksel Deklarasyonu güçlü bir sinyal göndermektedir" açıklamasında bulundu.

Batı Balkanlar, Avrupa Projesinin Kalbinde

Costa, Batı Balkanlar'ın Avrupa projesinin merkezinde yer aldığını ve bu bölgenin "AB'nin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" vurgulayarak, genişlemenin AB için önemine dikkat çekti.

Costa, "Genişlemenin ortak itici gücümüz olduğu açıktır. Katılan her ülkenin, AB üyeliği sayesinde müreffeh olduğu bir gerçektir. Bu Avrupa'nın refah vaadidir. Genişleme, barış, güvenlik ve istikrarımız için yapabileceğimiz en iyi jeostratejik yatırımdır" dedi.

Proaktif Yaklaşımın Önemi

Ursula von der Leyen ise Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu hızlandırmak için"daha proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna" işaret etti. Von der Leyen, "Aday üyeler için sadece kapıyı açık bırakmak yeterli değildir. Onları aktif bir şekilde kendimize yaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı'na da değinen von der Leyen, "Büyüme Planı, Batı Balkanlar'ın ekonomilerini bize daha da yakınlaştırabilir" dedi.

2024 Brüksel Deklarasyonu

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde kabul edilen 2024 Brüksel Deklarasyonu, AB'nin Batı Balkanlar'ı entegrasyon sürecine dahil etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Deklarasyonda, entegrasyon sürecinin ortak değerler, reformlar ve hukukun üstünlüğü üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanırken, göç, organize suç ve güvenlik gibi zorlukların da ele alınacağı belirtildi.