AB, Belaruslu 26 Kişi ve 2 Kuruluşa Yaptırım Uyguluyor

Avrupa Birliği (AB), işlediği insan hakları ihlallerinden dolayı Belaruslu 26 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine dahil etti. AB Konseyi'nin yaptığı açıklamada, bu yaptırımların nedenleri ve kapsamı hakkında önemli bilgiler verildi.

Yaptırım listesine alınan kişiler arasında Belaruslu hakimler, cezaevi yöneticileri ve gözaltı merkezi yetkilileri yer alıyor. Açıklamada, bu kişilerin "bazı siyasi mahkumların insanlık dışı koşullarla karşı karşıya kaldığı ve suiistimallere maruz kaldığı" ıslah kurumlarından birindeki tıbbi birimin başkanı ile nakliye şirketlerinin de yer aldığı belirtildi.

Bu kişiler ve kuruluşlar, Belarus'taki sivil toplum ile demokratik muhalefetin baskı altında tutulması ve AB yaptırımlarının delinmesiyle suçlandı. Alınan bu yeni karar ile birlikte, AB'nin Belarus'a yönelik kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 287 ve kuruluş sayısı 39 olarak kaydedildi.

Uygulanan yaptırımlar arasında, varlıkların dondurulması, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanması ve kişilere seyahat yasağı getirilmesi gibi tedbirler bulunuyor.