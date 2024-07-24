AB Büyükelçileri, Ukrayna İçin 4,2 Milyar Avro Gönderilmesini Onayladı

AB, Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Finansal Destek Sağlıyor

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası ve kamu yönetiminin kesintisiz işleyişi için önemli bir adım attı. Yaklaşık 4,2 milyar avro değerindeki ilk fon tahsisi onaylandı.

COREPER Toplantısı ve Karar Süreci

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, üye ülkeleri AB nezdinde temsil eden büyükelçilerin Brüksel'de düzenlediği toplantıdan bahsetti. Bu toplantıda, 'Ukrayna Aracı' olarak adlandırılan fonun kapsamındaki tahsisatın onaylandığı duyuruldu.

Gelecek Hedefleri

AB, devam eden yazılı prosedürle tahsilatın yapılmasını sağlayacak. 'Ukrayna Aracı' çerçevesinde, 2024-2027 döneminde toplamda 50 milyar avro tutarında hibe ve kredi desteklenmesi hedefleniyor. Bu finansman, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını sağlamak ve kamu yönetimini güçlendirmek amacıyla kullanılacak.

Bu önemli adımla birlikte, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinin hızlandırılması ve kamu yönetiminin etkinliğinin artırılması için gerekli kaynakların sağlanması planlanmaktadır.