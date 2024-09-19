AB Çalışanları Gazze Politikasını Protesto Etti

AB Çalışanları Brüksel'de Protesto Düzenledi

Avrupa Birliği (AB) çalışanları, Birliğin Filistin'e yönelik yaklaşımlarını yeniden gündeme getirerek protesto eylemi gerçekleştirdi. Protesto sırasında, çalışanlar imza kampanyası desteklemek amacıyla bir araya geldi.

Gazze için Ses Yükselttiler

AB'nin çeşitli kurumlarından yaklaşık 100 çalışan, AB Komisyonu önünde toplandı. Çalışanlar, "Barış ve Adalet için AB personeli" yazılı dövizler taşıyarak, Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Eylemciler, taleplerini sıraladı: "Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması, hak ihlallerinin kınanması, üye ülkelerin İsrail'le silah ticaretinin durdurulması, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptali ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanması." Bu taleplerle her ayın ikinci perşembesi düzenli eylemler yapacaklarını bildirdiler.

Protesto Organizatörlerinin Açıklamaları

Protestonun organizatörlerinden Manus Carlisle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB personeli bir kez daha işgal altındaki halklarla dayanışma içinde olmak için burada toplandı," dedi.

Carlisle, AB'nin geçmişte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hızlı bir şekilde hareket ettiğini, ancak şu anki İsrail-Filistin durumuna karşı aynı koordinasyonu sergileyemediğini vurguladı.

İmza Kampanyasıyla Destek Verdiler

Bir AB çalışanı, düzenledikleri çevrimiçi imza kampanyasında 1700 imza toplandığını, gerekli imza sayısına ulaşıldığında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'ya iletileceğini belirtti.

Çalışan, imza vermekte tereddüt edenlerin endişe etmesine gerek olmadığını ve tüm taleplerinin AB'nin değerleri ve uluslararası yasal yükümlülükleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

AB çalışanları, daha önce de geniş çaplı protestolar düzenleyerek uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekmiş, sembolik cenaze törenleriyle durumu protesto etmişti.