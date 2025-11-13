AB Delegasyonu Diyarbakır'da: Vilcinskas ve Büyükelçiler DTSO'yu Ziyaret Etti

Görüşme DTSO'da gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas öncülüğündeki AB üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)'nu ziyaret etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya heyeti kapıda karşıladı. Toplantı salonunda yapılan kısa açıklamada Kaya, "Sizleri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz" dedi ve ekledi: "Geçtiğimiz ay hazırlanan ve ülkemizle ilgili olan ilerleme raporunun Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, sizleri kentimizde ve odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Jurgis Vilcinskas ise misafirperverlikleri için Diyarbakırlılara ve DTSO Başkanı Mehmet Kaya'ya teşekkür etti. Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

