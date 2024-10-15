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AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım Kararı

Moldova'nın istikrarını tehdit eden Gagauz yetkililerine Avrupa Birliği'nden yaptırımlar geldi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:07
AB'den Gagauz Yetkililerine Yaptırım Kararı

AB, Moldova'daki Gagauz Yetkililerine Yaptırım Uyguluyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Moldova'nın istikrarını tehdit ettikleri gerekçesiyle Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde bazı yetkililere yaptırım kararı aldı.

Yaptırım Kapsamındaki İsimler

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaptırım uygulanan isimler şunlardır:

  • Yevgeniya Gutsul - Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı
  • İlya Uzun - Başkan Yardımcısı
  • Yuriy Kuznetsov - Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Dairesi Müdür Yardımcısı
  • Mihail Vlah - Medya İlişkileri Danışmanı

Yaptırımlar ayrıca, Moldova'nın çıkarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle Avrasya isimli sivil toplum kuruluşuna ve kurucusu Nelli Parutenko'ya da uygulanmaktadır.

Yaptırımların Etkileri

Bu karar sonucunda, yaptırım uygulanan kişi sayısı 16'ya, kuruluş sayısı ise 2'ye ulaştı. Yaptırımlar, seyahat yasakları, kişi ve kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve finansal kaynakların aktarımının yasaklanmasını içermektedir.

AB'nin Açıklamaları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinden kaynaklanan zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını ifade etti. Borrell, Rusya'nın Moldova'yı istikrarsızlaştırma yönündeki girişimlerinin egemen bir ülkenin demokratik yapısına tehdit oluşturduğunu belirtti.

Moldova Hükümeti Destekliyor

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi de, AB'nin kararını sosyal medya üzerinden memnuniyetle karşıladı. Popşoi, bu yaptırımların Moldova'da yıkıcı faaliyetlerle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu arada, ABD, haziranda Gagauz Başkanı Gutsul'a yönelik "Rusya'nın desteğiyle Moldova'ya karşı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım kararı almakta bulunmuştu.

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