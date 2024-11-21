AB'den Gazze'deki Çocuk Mağdurlara Dikkat Çekti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Çarpıcı Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

Fahri Doktora Unvanı

Ürdün Üniversitesinden yapılan açıklamada, Borrell'e uluslararası siyasetteki başarılı rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildiği duyuruldu. Tören sırasında konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak tanımladı.

Borrell, uluslararası insan haklarının ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun yaşadığı acılara dikkat çekerek, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kutuplaşmaya Karşı Mücadele

Borrell, giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

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