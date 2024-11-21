DOLAR
34,47 -0,03%
EURO
36,38 -0,43%
ALTIN
2.942,28 -0,25%
BITCOIN
3.266.288,41 -0,56%

AB'den Gazze'deki Çocuk Mağdurlara Dikkat Çekti

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki durumun çocuklar üzerinde yarattığı trajediyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 02:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 02:46
AB'den Gazze'deki Çocuk Mağdurlara Dikkat Çekti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Çarpıcı Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

Fahri Doktora Unvanı

Ürdün Üniversitesinden yapılan açıklamada, Borrell'e uluslararası siyasetteki başarılı rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildiği duyuruldu. Tören sırasında konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak tanımladı.

Borrell, uluslararası insan haklarının ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun yaşadığı acılara dikkat çekerek, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kutuplaşmaya Karşı Mücadele

Borrell, giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü İçin Davul Zurna Kutlaması
2
İtalya Başbakanı Meloni, Venezuela'da Muhalefet Adayını Tanıdı
3
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Kapadokya'da Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
6
Cenin'de Elektrik Kesintisi: İsrail Saldırıları Sürüyor
7
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı