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AB'den Gazze'deki İnsani Yardım Çalışanlarına Çağrı: Saldırılara Son Verilsin

AB, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara karşı tüm taraflara çağrıda bulundu ve uluslararası hukuka uyulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:14
AB'den Gazze'deki İnsani Yardım Çalışanlarına Çağrı: Saldırılara Son Verilsin

AB'den Gazze'deki İnsani Yardım Çalışanlarına Çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar konusunda önemli bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletlerin (BM) hayat kurtarma konusunda yaşadığı "kırılma noktası"na dikkat çekilen açıklamada, tüm taraflara insani yardım konvoylarına saldırmamaları çağrısı yapıldı.

İnsani Yardım Çalışanlarının Rolü

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin İsrail'in Gazze'deki hastanelere, hastalara ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Hrncirova, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher'in açıklamalarını hatırlatarak, AB'nin bu ciddiyetle ele aldığını aktardı.

Hrncirova, Hadja Lahbib ile Tom Fletcher arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtirken, "Tüm tarafları insani yardım konvoylarına saldırmamaya çağırıyoruz. İnsani yardım çalışanları, işlerini yapmalılar. Herkesi uluslararası insani hukuku yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplantısı Üzerine

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El-Anouni, AA muhabirine yönelik, AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısında İsrail'in sağlık çalışanları ve hastanelere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edip etmediğine dair bir mesaj iletilip iletilmeyeceğini bildirdi. El-Anouni, bu toplantının takviminin henüz netleşmediğini vurguladı.

El-Anouni ayrıca, Filistin Yönetimi ile yüksek düzeyli işbirliği diyaloglarının sürdüğünü aktardı. Ama sözcüler, İsrail'in sağlık çalışanları ve hastanelere yönelik saldırıları hakkında daha fazla yorumda bulunmadı.

Brüksel'deki Protestolar

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde düzenlenen bir gösteride çoğu sağlık çalışanı, AB'yi Gazze'deki olaylar nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirdi. Göstericiler, sağlık sektörünün hedef alınmasının soykırım hedefiyle yürütülen bilinçli bir strateji olduğunu dile getirdi.

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