Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB'den Gazze'deki Sivil Altyapıya Dair Endişe Açıklaması

AB, Gazze'deki sivil altyapının tahribatına ilişkin endişelerini dile getirdi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:01
AB'den Gazze'deki Sivil Altyapıya Dair Endişe Açıklaması

AB'den Gazze'deki Sivil Altyapıya Dair Endişe Açıklaması

Avrupa Birliği, Gazze'nin Refah bölgesinde devam eden sivil altyapı tahribatından dolayı endişe duyduğunu açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tahribatın insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Endişeler Artıyor

Borrell, sivil halka yönelik kritik öneme sahip altyapının, özellikle bir su arıtma tesisi gibi önemli tesislerin, hedef alınmasından derin kaygı duyulduğunu belirtti. "Bu durumun açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çağrılara katılıyoruz," dedi.

İnsani Felaket Hızla Derinleşiyor

Borell, Gazze'de yaşanan insani krizin giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, özellikle çocuklar arasında salgın hastalıkların hızla yayıldığını söyledi. "Bu koşullar, sivilleri açlık, aşırı kalabalık çadır kamplarında kalma ve yerlerinden edilme zorunluluğu ile baş başa bırakıyor," diye ekledi.

Savaş Suçu Uyarısı

Borrell, siviller için hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini hatırlatarak, taraflara insani yardım çalışanlarını koruma ve kritik altyapıya zarar vermeme yönünde tüm gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın insani yardımların engellenmemesi yönündeki kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Çağrısı

Borrell, ateşkes çağrısını yineleyerek, "İsrail hükümetini, Gazze'deki sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştiren eylemlerden vazgeçmeye ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya davet ediyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!