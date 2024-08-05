AB'den Gazze'deki Sivil Altyapıya Dair Endişe Açıklaması

Avrupa Birliği, Gazze'nin Refah bölgesinde devam eden sivil altyapı tahribatından dolayı endişe duyduğunu açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tahribatın insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Endişeler Artıyor

Borrell, sivil halka yönelik kritik öneme sahip altyapının, özellikle bir su arıtma tesisi gibi önemli tesislerin, hedef alınmasından derin kaygı duyulduğunu belirtti. "Bu durumun açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çağrılara katılıyoruz," dedi.

İnsani Felaket Hızla Derinleşiyor

Borell, Gazze'de yaşanan insani krizin giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, özellikle çocuklar arasında salgın hastalıkların hızla yayıldığını söyledi. "Bu koşullar, sivilleri açlık, aşırı kalabalık çadır kamplarında kalma ve yerlerinden edilme zorunluluğu ile baş başa bırakıyor," diye ekledi.

Savaş Suçu Uyarısı

Borrell, siviller için hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini hatırlatarak, taraflara insani yardım çalışanlarını koruma ve kritik altyapıya zarar vermeme yönünde tüm gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın insani yardımların engellenmemesi yönündeki kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Çağrısı

Borrell, ateşkes çağrısını yineleyerek, "İsrail hükümetini, Gazze'deki sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştiren eylemlerden vazgeçmeye ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya davet ediyoruz," dedi.