AB'den İsrail'e Karşı Harekete Geçme Çağrısı

Sol Grubun Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yer alan Sol Grup milletvekilleri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Milletvekilleri, Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak, İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve mevcut ticaret anlaşmasının askıya alınmasını talep ettiler.

İsrail'in Saldırıları

Sol Grup, yaptığı ortak açıklamada, "Dün saldırıya uğrayan Lübnan'ın egemenliği, insan hakları ve uluslararası hukuk tamamen göz ardı edildi" ifadesine yer verdi. 490’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği bu saldırılar, özellikle siviller üzerinde büyük yıkıma yol açtı. "On binlerce Lübnanlı, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun bombardımanlarından kaçmak için evlerini terk ediyor," denildi. Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, AB'nin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı ve "AB'nin İsrail ile olan ticaret ve ortaklık anlaşmasını acilen askıya almasını talep ediyoruz" denildi. Ayrıca, Avrupa'nın bu katliama ortak olmaması gerektiğini dile getirdiler.

Milletvekillerinin Tepkileri

Fransız Milletvekili Manon Aubry, "Fransa ve AB'nin sessizliği suçludur" şeklinde ifadeler kullandı. İspanyol Milletvekili Irene Montero ise, "İnsanlığın onuru, Avrupa’daki elitlerin destekledikleri bu soykırım suçlularını durdurma becerimizle orantılıdır" yorumunda bulundu.

İsrail'in Saldırılarındaki Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere 558 kişinin öldüğünü ve 1835 kişinin yaralandığını bildirdi. Ülke genelinde bir göç dalgası yaşanıyor ve eğitime ara verildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a yönelik güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine pek çok hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca, İsrail'in Hayfa bölgesindeki Rambam Hastanesi, Lübnan'dan gelen roket saldırıları nedeniyle yaralananların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Haaretz'e göre ise, 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri sırasında yaşanan panik neticesinde bir trafik kazası meydana geldi ve 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.