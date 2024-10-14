AB'den İsrail'e Kınama: Gazze'deki Saldırılar Cevapsız Kalmayacak

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Sert Mesaj

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik kuvvetli bir kınamada bulundu. Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde barınak olarak kullanılan bir hastane ve okula düzenlediği yeni saldırıları kınıyorum. Güvenlik arayan pek çok sivil, korkunç koşullar altında yaşamını yitirdi veya yaralandı" ifadelerinde bulundu.

Borrell'den İhlallere Dikkat Çekti

Borrell, kitlesel tahliye emirlerinin uluslararası insancıl hukuka olan ihlalleri ve sivil kayıpların öneminin göz ardı edilmesinin, İsraillileri daha güvenli hale getirmeyeceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer ise, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki saldırı hakkında, "Ne yazık ki bu çatışma bizi en korkunç görüntüleri görmeye zorluyor" şeklinde konuştu. Fischer, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yaptığı ziyaretlerde, dayanışmasını ve desteğini ifade ettiğini, ayrıca savaş yöntemlerinin daha hedef odaklı olması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Ölümler ve Yaralanmalar

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetmiş; 40 kişi çeşitli yaralanmalar edinmiştir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hastane yerleşkesindeki yangında kurtulamayan sivillerin çığlıkları duyulmuştur.

BM'den Ekstra Bilgiler

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler, Gazze'de çocuk felci aşısının yapılması planlanan bir okulun dün havadan gerçekleştirilen bir saldırıda hedef alındığını duyurdu.