AB'den İsrail'e Sert Tepki: 'İlhak Söylemleri Tehdit Ediyor'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sert Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Borrell, yaptığı paylaşımda Smotrich'in ifadelerini "kesin bir dille kınadığını" bildirdi. Borrell, Smotrich'in açıklamalarının "uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmekte" olduğunu belirtti.

Smotrich'in İfade Ettiği Tez

Smotrich ise, dün yaptığı açıklamada, liderliğini üstlendiği aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanı geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.