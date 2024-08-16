AB'den İsrailli Yerleşimcilerin Destekçilerine Yaptırım Uyarısı

AB'den Yerleşimcilere Destek Verenlere Yaptırım Tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarına yönelik saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin actionsına sert yanıt verdi.

Cit Köyü'ndeki Saldırılar Kınandı

Borrell, Batı Şeria'da bulunan Cit köyünde gerçekleştirilen bir saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırılarda bir Filistinlinin öldürüldüğünü ve birçok ev ile aracın ateşe verildiğini ifade etti.

"Cit'te, Filistinli sivilleri hedef alan yerleşimci saldırılarını kınıyoruz," diyen Borrell, bu tür eylemlerin neredeyse hiç cezasız kalmasının, Batı Şeria'daki şiddeti artırdığını ve barış sürecini tehlikeye attığını vurguladı.

Yaptırım Önerisi Gündemde

Borrell, İsrail hükümetinin bu kabul edilemez eylemleri derhal durdurması gerektiğini belirtirken, yerleşimcilere destek veren hükümet yetkililerine yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti.

AB, daha önce 19 Nisan'da Filistin topraklarında İsraillilere karşı yaptırım kararı almış ve mevcut yaptırım listesinde 9 kişi ile 5 kuruluş bulunmaktaydı. Bu yaptırımlar, varlıkların dondurulması, ekonomik kaynaklara erişimin engellenmesi ve seyahat yasağını içermekteydi.