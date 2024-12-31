AB'den Kosova'daki Seçim Sürecine Olumlu Destek

AB, Kosova'daki Seçim Gelişmelerinden Memnun

Avrupa Birliği (AB), Kosova'da 9 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek genel seçimlerde Sırp Listesi'nin katılımının kesinleşmesi üzerine büyük bir memnuniyet duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler Servisi, Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Sırp Listesi adaylarının seçimde yer alabilmeleri için Merkez Seçim Komisyonu'na gerekli talimatları vermesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. AB, tüm adayların Kosova yasalarına uygun şekilde, özgür ve adil seçimlerde yer alma imkanına sahip olmalarını vurguladı.

Ayrıca, seçim sürecinin belirlenmesi tıpkı siyasi kaygılar yerine, geçerli yasaya dayalı yasal standartlar ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesi gerektiği ifade edildi. AB, seçim sürecinin şeffaf, güvenilir ve siyasi müdahaleden bağımsız olması gerektiğinin altını çizdi.

Kosova'da Olağan Genel Seçimler

22 Mart 2021 tarihinde Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti liderliğindeki hükümet, belirtilen seçim tarihine kadar görevde kalması durumunda, Kosova'nın bağımsızlığından bu yana 4 yıllık görev süresini tamamlayan ilk hükümet olma özelliğini taşıyacak.

AB, daha önce Kosova'daki seçimlere gözlem heyeti göndereceğini duyurmuştu. Batı Balkan ülkelerinden olan Kosova, AB tarafından potansiyel aday ülke olarak nitelendirilmektedir.