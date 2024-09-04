AB'den Macaristan'a 'Ulusal Kart' Programı Üzerine Eleştiriler

AB Komisyonu'ndan Macaristan'a Eleştiriler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik uyguladığı "Ulusal Kart" programıyla ilgili olarak bazı belirsizlikler tespit etti.

Johansson: İki Nokta "Belirsiz"

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi, Ylva Johansson, programla ilgili gönderdiği mektupta, Macaristan onayının iki önemli husus hakkında yeterince açıklayıcı olmadığını dile getirdi. Johansson, "Bu durum çözülmeden geçerli bir değerlendirme yapılamaz," dedi.

Rus ve Belarus Vatandaşlarına Güvenlik Endişesi

Johansson, Macar hükümetinin programın iş gücü açığını azaltmayı hedeflediği yönündeki açıklamalarını sorgulayarak, "İşçiler neden diğer AB ülkelerinde veya işbirliği yapılan üçüncü ülkelerden temin edilemiyor?" sorusunu yöneltti.

Program kapsamında diğer ülke vatandaşları için uygulanan güvenlik kontrollerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Johansson, Rus ve Belarus vatandaşlarının başvurularında güvenlik risklerinin nasıl değerlendirildiğinin net olmadığını belirtti.

AB ile Macaristan Arasındaki Gerginlik

Budapeşte’nin AB dönem başkanlığını devraldığı dönemde başlayan gerginlik, Başbakan Viktor Orban'ın Moskova ziyaretinin ardından daha da tırmandı. Macaristan, bölgedeki Rus ve Belarus vatandaşlarına serbest seyahat izni veren "Ulusal Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

Bu gelişmeler, Macar hükümetinin bu kararın arkasındaki mantığı açıklaması için AB tarafından yeniden yazılı bir talep yapılmasına neden oldu.