Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB'den Macaristan'a 'Ulusal Kart' Programı Üzerine Eleştiriler

AB, Macaristan'ın Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik 'Ulusal Kart' programını sorguluyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:40
AB'den Macaristan'a 'Ulusal Kart' Programı Üzerine Eleştiriler

AB Komisyonu'ndan Macaristan'a Eleştiriler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik uyguladığı "Ulusal Kart" programıyla ilgili olarak bazı belirsizlikler tespit etti.

Johansson: İki Nokta "Belirsiz"

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi, Ylva Johansson, programla ilgili gönderdiği mektupta, Macaristan onayının iki önemli husus hakkında yeterince açıklayıcı olmadığını dile getirdi. Johansson, "Bu durum çözülmeden geçerli bir değerlendirme yapılamaz," dedi.

Rus ve Belarus Vatandaşlarına Güvenlik Endişesi

Johansson, Macar hükümetinin programın iş gücü açığını azaltmayı hedeflediği yönündeki açıklamalarını sorgulayarak, "İşçiler neden diğer AB ülkelerinde veya işbirliği yapılan üçüncü ülkelerden temin edilemiyor?" sorusunu yöneltti.

Güvenlik Kontrolleri ve Risk Değerlendirmeleri

Program kapsamında diğer ülke vatandaşları için uygulanan güvenlik kontrollerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Johansson, Rus ve Belarus vatandaşlarının başvurularında güvenlik risklerinin nasıl değerlendirildiğinin net olmadığını belirtti.

AB ile Macaristan Arasındaki Gerginlik

Budapeşte’nin AB dönem başkanlığını devraldığı dönemde başlayan gerginlik, Başbakan Viktor Orban'ın Moskova ziyaretinin ardından daha da tırmandı. Macaristan, bölgedeki Rus ve Belarus vatandaşlarına serbest seyahat izni veren "Ulusal Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

Bu gelişmeler, Macar hükümetinin bu kararın arkasındaki mantığı açıklaması için AB tarafından yeniden yazılı bir talep yapılmasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor