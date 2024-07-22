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AB'den Orban'a Tepki: Dışişleri Toplantısı Brüksel'e Alındı

AB, Başbakan Orban'ın Rusya ziyaretine yanıt olarak dışişleri toplantısını Budapeşte yerine Brüksel'de gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:01
AB'den Orban'a Tepki: Dışişleri Toplantısı Brüksel'e Alındı

AB, Orban'ın Rusya'yı Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın gerçekleştirdiği "barış misyonu" adı altındaki Rusya ziyareti nedeniyle Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantı Brüksel'de Yapılacak

Borrell, Orban'ın barış misyonu olarak nitelendirdiği ziyaretlerin ardından, Macaristan'da planlanan bir sonraki dışişleri ve savunma bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Bu kararın, AB'nin genel dış politikası açısından sembolik bir tepki olduğunu ifade etti.

AB'nin Pozisyonu Net

Borrell, AB'nin savaş yanlısı bir politika izlediği yönündeki iddiaları sert bir dille reddederek, "Yalnızca bir istisna dışında, tüm üye ülkeler Macaristan hükümetinin eylemlerini eleştiriyor" dedi. Ayrıca, AB'nin Ukrayna konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Orban'ın Ziyareti Eleştirildi

Borrell, Orban'ın Moskova ziyaretine yönelik eleştirilerde bulunarak, bu tür girişimlerin yalnızca Rusya'ya yarar sağladığını ifade etti. "Adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'nın bağımsızlığı korunmalı ve savaş suçlarının hesabı sorulmalıdır. Aksi takdirde barış misyonları sadece propaganda aracı olur," dedi.

Macaristan'a Mesaj Gönderdik

25 üye ülkenin Orban'ın eylemlerinden rahatsızlık duyduğunu aktaran Borrell, Macaristan'a AB Antlaşmasının dış politikada işbirliğini öngören maddesini hatırlattıklarını vurguladı. "Sembolik bir mesaj olsa bile, bazı sonuçların olması gerekiyor," diye ekledi.

Orban'ın Yanıtı ve Toplantılar

Orban ise eleştirileri geride bırakarak Moskova ziyaretinin amacının AB'yi temsil etmek değil barışa yönelik ilk adımları atmak olduğunu belirtmişti. AB Komisyonu, Temmuz ayında, Macaristan dönem başkanlığında yapılacak toplantılarda yetkisini düşürerek kıdemli memurların temsil edilmesi kararını almıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan'ın AB adına Rusya ile temasından duyulan rahatsızlığı vurgulayarak, "Dönem başkanlığı bu tür temasları yürütme yetkisine sahip değildir," dedi. Ayrıca, Orban'ın AB'yi temsil etmediğinin altını çizdi. Bu süreçte AB, toplantılardan ve yapılan açıklamalardan dolayı artan bir hassasiyet göstermekte.

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