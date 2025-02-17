AB'den Paris Zirvesi Öncesi Güvenlik Mesajları

AB'den Paris Zirvesi Öncesinde Acil Güvenlik Vurgusu

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olan Ukrayna konulu olağanüstü zirve öncesinde, Avrupa'nın güvenliğinin kritik bir dönüm noktasında olduğu mesajını verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine AB ve NATO'nun bazı Avrupa liderleriyle birlikte zirveye katılmak için Paris'te bulunduklarını aktardı.

Avrupa İçin Aciliyet Zihniyeti

Von der Leyen, “Avrupa’nın güvenliği bir dönüm noktasında. Evet, konu Ukrayna ile ilgili ama aynı zamanda bizimle de önemli. ‘Aciliyet zihniyeti’ne geçmemiz gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda savunma üretimi ve harcamalarının artırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Antonio Costa'nın Değerlendirmesi

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirveyle ilgili olarak, “Bu, Avrupa'da barış ve güvenliğe bağlı tüm ortakların katılımıyla devam edecek bir sürecin başlangıcıdır. AB ve üye ülkeleri bu süreçte merkezi bir rol oynayacak,” dedi.

Zirvenin Amaçları ve Katılımcılar

AB Konseyi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durum ve kıtanın güvenliği hakkında istişareler yapmak amacıyla düzenleniyor. Zirveye von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

ABD'nin Açıklamaları ve Zirveye Giden Süreç

ABD'de Donald Trump başkanlığındaki yönetim, 12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantılar ile Münih Güvenlik Konferansı sürecinde Ukrayna'daki savaş ve Avrupalı müttefiklerin transatlantik savunmaya katkısı hakkında net mesajlar verdi. ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin AB ülkelerince verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un “AB’nin Ukrayna barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı” yönündeki ifadeleri Brüksel için alarm verici bir durum olarak değerlendirildi. Bu gelişmeler üzerine Macron, AB, NATO ve İngiltere’yi Paris’te bir araya getirmek için çağrıda bulundu.