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AB'den Rusya'nın Gaz Kesintisine Sert Tepki

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avusturya'ya gaz tedarikini kesmesine sert tepki gösterdi; Avrupa'nın bu duruma hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:10
AB'den Rusya'nın Gaz Kesintisine Sert Tepki

Rusya'nın Gaz Tedarik Kesintisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğal gaz tedarikini keserek Avusturya ve Avrupa'ya yönelik şantaj yaptığını ifade etti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

Putin ve Enerji Politikaları

Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi "silah" olarak kullanma çabalarına dikkat çekerek, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına rağmen kış dönemine hazır olduğunu vurgulayarak, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu." ifadelerini kullandı.

Avusturya'ya Destek Vurgusu

Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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