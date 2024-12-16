AB'den Şam'a Üst Düzey Diplomatik Heyet Gönderiliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin bugün Şam'a üst düzey diplomatik bir heyet göndereceğini açıkladı. Kallas, dışişleri bakanlarının yeni yönetimle kurulacak ilişkilere dair tartışmalarda bulunacağını ifade etti.

Kallas, görevi devralmasından bu yana başkanlık edeceği ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısının başlangıcında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, bakanların gündeminde Suriye'deki gelişmelerin ilk sırada yer aldığını belirtti. "Suriye'deki en üst düzey diplomatımız bugün Şam'da olacak" diyen Kallas, Sağlam bir ilişki geliştirmek adına yeni hükümetle ve oradaki halkla temas kurmalarını istediklerini vurguladı.

14 Aralık Cumartesi günü Ürdün'de Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletler gibi aktörlerle gerçekleşen zirveye de değinen Kallas, "Bölgesel ve uluslararası aktörlerin durumu aynı şekilde değerlendirmesi ve bu ülke için istikrarlı ve barışçıl bir yönetim istemeleri çok önemli" dedi.

Kallas, bugün dışişleri bakanlarıyla Suriye'nin yeni liderliğiyle hangi düzeyde etkileşim kurulacağını tartışacaklarını ifade etti. Suriye'de Baas rejiminin ardından kurulacak yeni yönetimin eylemlerinin AB'nin gelecek haftalarda atacağı adımlarda belirleyici olacağını sözlerine ekledi.