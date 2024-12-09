AB'den Suriye Halkına Destek: Tarihi Bir Dönüm Noktası

AB, Suriye Halkıyla Dayanışma Mesajı Verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çöküşünü "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Kallas, Birliğin Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu açıkladı.

Suriye Halkının Tarihi Anı

Kallas'ın yaptığı açıklamada, Esed rejiminin çöküşü, "10 yılı aşkın bir süredir çatışma, baskı ve insani acılara katlanan Suriye halkı için tarihi bir an" olarak tanımlandı. AB, Suriye halkının umut dolu ama belirsiz bir gelecekten korktuğunu vurgulayarak, iyi bir gelecek oluşumunun herkese sunulması gerektiğini belirtti.

Adalet ve Barış Vurgusu

Açıklamada, adaletin yeniden tesisi ve kurumların yeniden inşası ile barışçıl geçişin sağlanması gerektiği ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Tüm tarafların şiddetten kaçınması, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Güvenlik Kaygıları

Kallas, Hristiyanlar ve diğer azınlık topluluklarının yanı sıra başkent Şam'daki yabancı uyrukluların ve diplomatik temsilciliklerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suriye'deki Güncel Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde bu gruplar üstünlük sağladı. 7 Aralık'ta halkın desteğiyle birlikte bu gruplar, başkent Şam'a girmeye başladı ve rejim, burada kontrolü tamamen kaybederek çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Öte yandan, SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Aynı operasyon sonucunda Münbiç ilçesi de geri alınarak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlendi.