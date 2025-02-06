AB'den Trump'a Cevap: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçasıdır

AB'den Trump'ı İkna Eden Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni 'devralma' planına karşı önemli bir açıklama yaptı. El Anouni, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını yeniden ortaya koydu.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında konuşan El Anouni, 'AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli barışa giden tek yol olduğuna inandığı iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, AB'nin pozisyonunun, Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi yönünde olduğunu belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin artık 'tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı' olduğunu ifade ederek, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını ileri sürdü. Başkan Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını savundu.