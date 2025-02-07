AB'den Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararına Sert Tepki

AB'den Trump'ın UCM'ye Yaptırımına Tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerinde uygulanan yaptırımların, mahkemenin bağımsızlığına ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Costa, Brüksel'de UCM Başkanı Tomoko Akane ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Costa, UCM'nin "dünyanın en korkunç suçlarının" mağdurlarına adalet sağlama konusundaki önemli rolünü vurgulayarak, "Bağımsızlık ve tarafsızlık, mahkemenin çalışmalarının önemli özellikleridir," dedi. AB'nin, uluslararası hukukun ihlallerine karşı hesap verebilirlik sağlama konusundaki kararlılığını dile getiren Costa, UCM'ye yaptırım uygulanmasının, uluslararası ceza adalet sistemini zayıflatacağına dikkat çekti.

Trump'ın Yaptırım Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Costa, bu yaptırım kararının UCM'nin bağımsız varlığını tehdit ettiğini vurguladı ve bunu uluslararası adalet sisteminin bütünlüğüne zarar veren bir adım olarak değerlendirdi.