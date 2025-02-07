AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede

AB Komisyonu Sözcüsü El Anouni'den UCM Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakkındaki yaptırım kararına üzüntü duyduklarını dile getirdi. Bu kararın, dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak adına yıllardır süren çabaları olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

UCM'nin Rolü ve Tehditler

El Anouni, yaptığı yazılı açıklamada, “AB, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emriyle ilgili üzüntüsünü dile getiriyor.” diyerek, UCM'nin uluslararası ceza adaletini desteklemedeki kilit rolüne dikkat çekti. UCM, dokunulmazlığa karşı mücadelede önemli bir konumda bulunuyor.

El Anouni, gerçekleştirilen yürütme emrinin, özellikle Ukrayna ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları ve işlemleri riske atabileceğine işaret etti. “Bu durum, dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır süren çabaları tehdit edebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Yaptırım Kararı ve UCM'nin Tutuklama Emri

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama emrinin ardından, UCM'ye yaptırım ön gören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştır.

Sözcü, AB'nin yürütme emrinin etkilerini izleyeceğini ve olası diğer adımları değerlendireceğini kaydederek, bu konunun hassasiyetini vurguladı.