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AB'den Yeni İstihbarat Servisi Önerisi

AB Komisyonu, sivil ve savunma hazırlıklarını artırmak amacıyla tam teşekküllü bir istihbarat servisi kurmayı önerdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:53
AB'den Yeni İstihbarat Servisi Önerisi

AB'nin Yeni Stratejisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda, Avrupa'nın sivil ve savunma hazırlıklarını artırmak için önemli bir öneri sundu. Bu öneri, "AB düzeyinde tam teşekküllü bir istihbarat işbirliği servisi oluşturulması" şeklinde belirlendi.

Toplantıda Öne Çıkanlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Niinistö, raporla ilgili düzenledikleri ortak basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, son yıllarda yaşanan Kovid-19 pandemisi, Ukrayna'da süregelen savaş ve iklim değişikliğinin Avrupa için bir uyanış olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, "Avrupa, bu büyük krizlerin ne münferit ne de geçici olduğunu anlayarak, zihniyetimizi değiştirmemiz gerektiğinin farkına vardı," dedi.

AB'nin Güvenlik Endişeleri

Niinistö, siber ve hibrit saldırılar gibi çeşitli tehditlerin AB için bir risk oluşturduğunu belirterek, istihbarat teşkilatının kurulmasının önemine vurgu yaptı. "AB düzeyinde hem stratejik hem de operasyonel ihtiyaçlara hizmet edebilecek bir istihbarat işbirliği servisi geliştirilmelidir," şeklinde bir öneri sundu.

İleriye Dönük Adımlar ve Mevcut Durum

Von der Leyen, istihbarat toplamanın esasen üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurgularken; "bilgi akışı ve istihbarat toplama süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği" konusuna dikkat çekti. Ayrıca, krizlere hazırlık için bir "AB Krizlere Hazırlık Yasası" oluşturulmasını önerdi.

Krizlere Yanıt Vermekte Yetersizlik

Rapora göre, AB'nin krizlere hazır olma konusundaki yetersizlikleri açıkça belirtildi. Niinistö, mevcut savunma harcamalarının stratejik ihtiyaçların gerisinde kaldığını ifade ederek, "Kendi güvenliğimiz için üzerimize düşeni yapmıyorsak, başkalarının bunu bizim için yapmasını bekleyemeyiz," dedi.

Niinistö'nun Raporunun Gerekliliği

Mart ayında von der Leyen'in talebi üzerine hazırlanan rapor, Avrupa'nın krize müdahale konusundaki yaklaşımını değiştirerek daha proaktif hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki yedi yıl içerisinde yaklaşık 1 trilyon avroluk bütçenin yaklaşık %20'sinin güvenlik ve krizlere hazırlık amacıyla harcanması gerektiği belirtildi. Rapor, üye ülkelerin henüz çok boyutlu kriz senaryolarına tam olarak hazırlıklı olmadığını ortaya koydu.

Ukrayna'daki savaşın, Avrupa'nın askeri ve savunma kapasitelerindeki eksiklikleri açığa çıkardığı ve gelecekte yaklaşık 50 milyar avroluk yatırıma ihtiyaç duyulabileceği tahmin edildi.

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