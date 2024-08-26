AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli Bakanlara Yaptırım Çağrısında Bulunacak

AB Toplantısında Yaptırım Gündemi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan gayriresmi toplantıda, bazı İsrailli bakanların Gazze’ye insani yardımların kesilmesi yönündeki açıklamalarına yönelik yaptırım önerisinde bulunmayı planlıyor.

Borrell'in Yaptırım Çağrısı

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Borrell, Gazze’ye insani yardımların durdurulmasını savunan aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında Avrupa'daki 27 ülkenin dışişleri bakanlarına çağrıda bulunacak.

Ancak toplantının gayriresmi olup, herhangi bir karar çıkarılması beklenmediği belirtiliyor. Borrell'in bu adımıyla, Avrupa Birliği’nin uluslararası güvenilirliğini yeniden tesis etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

İsrailli Bakanların İfadeleri Üzerine Yaşanan Gerilim

Ben-Gvir, Hamas ile ateşkes anlaşması yerine Gazze topraklarını işgal edilmesi gerektiğini savunarak, "İsrail, Gazze'ye insani yardımları keserse Hamas iki hafta içinde teslim olacak." demişti. Smotrich ise Gazzeli sivillerin ölümünün "meşru" olduğunu iddia etti.

Borrell, bu ifadeleri "savaş suçuna teşvik" olarak nitelendirerek, yaptırımların Avrupa gündeminde olması gerektiğini vurgulamıştı.

Borrell'in Diğer Gelişmeleri Takibi

Ayrıca, Borrell, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Cit köyüne yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere yaptırım önerisinde bulunacağını duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma ve üye ülkelerin tutumlarına dair önemli bir tartışma yaratmakta.