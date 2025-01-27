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AB Dışişleri Bakanları Baltık Denizi, Ukrayna ve Suriye Gündemiyle Toplandı

AB dışişleri bakanları, Brüksel'de Baltık Denizi, Ukrayna ve Suriye ile ilgili kritik konuları gündeme aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:55
AB Dışişleri Bakanları Baltık Denizi, Ukrayna ve Suriye Gündemiyle Toplandı

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de Toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Suriye'ye yaptırımların hafifletilmesi, Ukrayna'daki gelişmeler ve Baltık Denizi'ndeki gerginlik gibi önemli konuları görüşmek üzere Kaja Kallas başkanlığında bir araya geldi.

Baltık Denizi'nde Gerginlik

Toplantıda ilk olarak Baltık Denizi'ndeki gerilim masaya yatırılacak. Yüksek Temsilci Kallas, toplantı öncesinde, deniz altı kablosunda meydana gelen hasarın, AB üyesi ülkelerin kritik altyapısına olan etkilerine dikkat çekti. Bakanlar, Rusya'dan gelen 'hibrit' tehditlerine karşı daha etkili bir caydırıcılık geliştirme yollarını tartışacaklar.

Ukrayna Gelişmeleri Ele Alınacak

Toplantının ilerleyen saatlerinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, videokonferans aracılığıyla sahadaki durum ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verecek. Ayrıca, bakanlar Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketinin detaylarını ve bu paketler kapsamında dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin, özellikle Ukrayna'nın savunma üretimini desteklemek amacıyla nasıl kullanılacağı konusunu inceleyecek.

Orta Doğu ve Suriye'ye Yaptırımlar

Ukrayna'daki detayların ardından, toplantıda Orta Doğu ile ilgili konular ele alınacak. Bakanlar, Suriye'ye uygulanan sektörel yaptırımların hafifletilmesi konusunda düzenlenecek oturuma katılacak. Suriye'nin yeniden imarına yönelik ulaşım ve enerji gibi sektörlerdeki kısıtlayıcı tedbirlerin şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor. AB, yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasının Şam yönetiminin atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

Lübnan ve Gürcistan Gelişmeleri

Bakanlar, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının güncel durumu ve Lübnan ordusunun desteklenmesi konularını da masaya yatıracak. AB, geçen hafta Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 60 milyon avro yardım paketi açıklamıştı.

Ayrıca, Gürcistan ve Moldova üzerindeki gelişmeler de gündemde yer alıyor. AB, Gürcistan yönetimine yönelik yaptırım kararını açıklamışken, Moldova'da Rusya'nın gaz tedarikini kesmesi nedeniyle yaşanan enerji krizi de ele alınacak.

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