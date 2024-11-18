AB Dışişleri Bakanları, İsrail ile Siyasi Diyaloğu Askıya Alma Önerisinde Fikir Birliği Sağlayamadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’nde devam eden insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması önerisi hakkında AB dışişleri bakanlarının fikir birliğine varamadığını duyurdu. Borrell, bu önerinin üye devletler tarafından yeterli destek bulmadığını belirtti.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AB'nin uluslararası meselelerde daha kuvvetli bir aktör olabilmesi için birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Borrell, "Eğer jeopolitik bir oyuncu olmak istiyorsak daha birleşik, daha bütün olmalı ve ortaklarımıza daha yakın davranmalıyız" dedi.

Borrell, görevi süresinde çok sayıda krizle başa çıkmak için çaba gösterdiğini, ancak yıllar içinde hedeflerine ulaşmakta zorlandığını ifade etti.

Gazze'deki İnsani Kriz

Borrell, Gazze Şeridi'nde meydana gelen insani krizi çarpıcı bir dille anlatarak, "Gazze'de kıyamet gibi bir durum var. Kayıpların %70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. 100 bin ev Lübnan'da yıkıldı, Gazze'de ise 2 milyon insan yerinden edildi" dedi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, teklifi olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında siyasi diyaloğun askıya alınmasını önerdi, ancak bu öneri çoğunluk tarafından kabul görmedi.

Borrell, üye ülkelerin çoğunun İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin sürdürülmesinin daha faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi. Bir gazetecinin sorusu üzerine ise, "Tarih hepimizi yargılayacak. Doğru olduğunu düşündüğüm bir teklifle geldim, ama üyelerin onayı olmadan tek başıma bu teklifi geçiremem" dedi.

Ukrayna ve Rusya İlişkileri

AB yüksek temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş tırmandırma niyetini gösterdiğini ifade etti. "Savaşın cezasız kalmasını önlemek zorundayız; her adım Rusya'yı daha da tırmandırmaya teşvik ediyor" diye vurguladı.

Borrell, Kuzey Kore, İran ve Çin'in Rusya’ya destek olmasının, savaşın sürmesi için önemli olduğunu belirterek, Avrupa'nın stratejik sorumluluklar üstlenme zamanının geldiğini vurguladı.

ABD İlişkileri

Borrell, Donald Trump'ın ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilmesini bir fırsat olarak değerlendirdi. "Trump, Avrupalılar için net bir ses çıkarmak için bir fırsat temsil ediyor. Daha fazla güvenlik yatırımı yapmalıyız" diye kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.