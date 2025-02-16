AB Dışişleri Bakanları Münih'te Ukrayna ve ABD'yi Görüştü

AB Dışişleri Bakanları, Münih'te Ukrayna ve ABD Gündemi ile Toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Almanya'nın Münih kentinde bir araya gelerek, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik destek ve Avrupa'nın savunma stratejileri konusundaki değişen yaklaşımını değerlendirdi. Bu gayriresmi toplantı, güncel uluslararası gelişmeler ışığında önemli bir buluşma niteliği taşıdı.

Kaja Kallas: AB, Güçlü Birleşik Durumunu Koruyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Ukrayna'yı desteklemek ve kendi savunmasını güçlendirmek için güçlü ve birleşik pozisyonunu koruyor. Yakında bunu daha da ileriye taşıyacak yeni girişimlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kallas'ın sözcüsü Anouar El Anouni, bakanların bu toplantıda, ABD ve Ukrayna yetkilileriyle son günlerdeki temasların sonuçlarını ele alacaklarını belirterek, Türkiye ve Avrupa'nın geleceği için tarihi bir süreçten geçildiğini vurguladı.

ABD Yönetiminden Yeni Mesajlar

ABD'de, Donald Trump başkanlığındaki yeni yönetim, 12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel'deki NATO toplantısı çerçevesinde ve takip eden günlerde Münih Güvenlik Konferansı'nda, Ukrayna'daki savaşla ilgili net mesajlar verdi. ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve savaş sonrası güvenlik garantilerinin AB ülkeleri tarafından verilmesi gerektiğini belirttiler.

ABD'li yetkililer ayrıca, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin kıtanın savunmasındaki yükümlülüklerini üstlenmeleri ve harcamalarını mevcut GSYİH'nin yüzde 1,9'undan yüzde 5'e çıkarmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.