AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve Orta Doğu İle İlgili Kritik Toplantıda

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de Toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Brüksel'de Ukrayna ve Orta Doğu'daki güncel durumu değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenliyor.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı da Katılıyor

Toplantıya başkanlık eden Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın videokonferans yoluyla katılacağını duyurdu. Kuleba, Ukrayna'daki savaşa dair son durumu katılımcılara aktaracak.

Orta Doğu Gündemi ve Elektrik Üretim Kapasitesi

Bakanlar, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından Orta Doğu'daki durumu da görüşecek. Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki elektrik üretiminin %70'inin zarar gördüğünü belirtmekten üzüntü duyuyorum. Bu durum kış aylarında sivillerin yaşamını zorlaştıracak," ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Rolü ve Borrell'in Açıklamaları

Borrell, toplantıda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı Rusya temaslarının da ele alınacağını ifade etti. Orban'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde AB'yi savaş isteyen bir birlik olarak suçlamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve AB'nin Ukrayna'yı desteklediğinin altını çizdi.

Borrell, "AB, BM tüzüğü çerçevesinde bu savaşı sonlandırmak için istekli. Bizler savaşın devamı için değil, bir saldırı karşısında Ukrayna'yı savunmak için buradayız," şeklinde konuştu.