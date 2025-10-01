AB: Dondurulmuş Rus Varlıklarıyla Ukrayna'ya Tazminat Kredisi Yasal

Kaja Kallas: Hukukun temel ilkesi zararların telafisidir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak tazminat kredisinin yasal olduğunu belirtti. Kallas, Danimarka'nın dönem başkanlığında düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve kapsamında bulunduğu Kopenhag'ta basına açıklamalarda bulundu.

Kallas, AB'nin Ukrayna'daki önceliğinin barış ve ateşkes olduğunu vurgulayarak, bu amaçla Rusya üzerindeki baskının artırıldığını söyledi. Ayrıca, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisinin gündemde olduğunu kaydetti.

Kallas mekanizmayı şu sözlerle açıkladı: 'Tazminat kredisi, dondurulmuş varlıklara dayanacak. Yani aslında Rus varlıklarına dayalı. Sistem şu şekilde işleyecek: Eğer Rusya Ukrayna’ya tazminat ödemezse, bu varlıklar geri verilmeyecek. Ama eğer bu savaş sona erdikten sonra Rusya sebep olduğu tüm zararları ödemeye karar verirse ve ortada kredi borcu kalmamışsa o zaman elbette bu varlıklar geri verilecek.'

Kallas, bu varlıkların kullanılmaması halinde yükün vergi mükelleflerinin sırtında kalacağına dikkat çekti ve sistemin hukuki dayanağına ilişkin olarak, 'Uluslararası hukukun temel ilkesi, verdiğiniz zararları telafi etmeniz gerektiğidir. Bunun dayanağı da budur. Rusya şu anda Ukrayna’da muazzam bir yıkıma yol açtı ve bunun bedelini Rusya dışında birinin ödemesi doğru değildir. Bu, hukukun temelidir.' değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi. Von der Leyen, 'Dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna’ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna’ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir.' ifadelerini kullandı.