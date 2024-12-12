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AB, Etiyopya-Somali Anlaşmazlığındaki Türkiye Rolünden Memnun

AB, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümüne katkı sunan Türkiye'yi takdir etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:27
AB, Etiyopya-Somali Anlaşmazlığındaki Türkiye Rolünden Memnun

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya ile Somali arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü konusunda kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AB, bu süreçte Türkiye'nin üstlendiği önemli rolü vurgulayarak, tarafların barışçıl bir şekilde bir araya gelmesinin önemini belirtti.

AB yetkilileri, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının, bölgedeki istikrarın sağlanmasında büyük bir katkı sunduğunu ifade etti. Bu durumun, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel iş birliğinin artmasına olanak tanıdığı değerlendiriliyor.

Bölgede yaşanan gerginlikleri azaltma yönündeki bu çabaların, uluslararası iş birliği ile daha da güçlendirilebileceği belirtiliyor. AB'nin bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inandığı ifade edildi.

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