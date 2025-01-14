AB, Etiyopya’ya 40 Milyon Avro İnsani Yardım Sağlayacak

AB'den Etiyopya’ya 40 Milyon Avro Yardım

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da süregelen insani krizle mücadele etmek amacıyla 40 milyon avro değerinde yeni bir yardım paketi açıkladı. AB Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya halkının ülkedeki çatışmalar, iklim değişikliği ve çeşitli salgınlar nedeniyle bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Yardımlar Kimlere Ulaşacak?

Açıklamada, bu yardımların özellikle yerinden edilmiş kişiler ile Sudan gibi komşu ülkelerden gelen sığınmacılara yönlendirileceği ifade edildi. AB Komisyonu'nun, 2025 yılının ilk insani yardım paketi çerçevesinde bu miktarı tahsis edeceği belirtildi.

Toplam Yardım Miktarı

Bu yeni yardım paketi ile birlikte, AB Komisyonu'nun 2020 yılından itibaren Etiyopya'ya yaptığı toplam insani yardım tutarı 436,5 milyon avro'yu aşmış oldu.