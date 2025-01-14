AB, Etiyopya’ya 40 Milyon Avro İnsani Yardım Sağlayacak

Avrupa Birliği, Etiyopya'ya 40 milyon avroluk insani yardım paketi ile destek verecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:54
AB, Etiyopya’ya 40 Milyon Avro İnsani Yardım Sağlayacak

AB'den Etiyopya’ya 40 Milyon Avro Yardım

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'da süregelen insani krizle mücadele etmek amacıyla 40 milyon avro değerinde yeni bir yardım paketi açıkladı. AB Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya halkının ülkedeki çatışmalar, iklim değişikliği ve çeşitli salgınlar nedeniyle bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Yardımlar Kimlere Ulaşacak?

Açıklamada, bu yardımların özellikle yerinden edilmiş kişiler ile Sudan gibi komşu ülkelerden gelen sığınmacılara yönlendirileceği ifade edildi. AB Komisyonu'nun, 2025 yılının ilk insani yardım paketi çerçevesinde bu miktarı tahsis edeceği belirtildi.

Toplam Yardım Miktarı

Bu yeni yardım paketi ile birlikte, AB Komisyonu'nun 2020 yılından itibaren Etiyopya'ya yaptığı toplam insani yardım tutarı 436,5 milyon avro'yu aşmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!