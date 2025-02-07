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AB, Gazze Politikasını Trump'ın Planlarına Göre Değiştirmeyecek

AB yetkilisi, Gazze’deki misyonun Trump’ın planlarından etkilenmeyeceğini ve sürecin devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:16
AB, Gazze Politikasını Trump'ın Planlarına Göre Değiştirmeyecek

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM), 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına göre faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Yetkili, bu misyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından etkilenmeyeceğini vurguladı.

Misyon ile ilgili açıklama yapan yetkili, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkesin ve esir takasının 2 Mart'a kadar sürecek ilk aşaması kapsamında, misyonun 31 Ocak'ta göreve başladığını ifade etti.

Yetkili, "Bizim rolümüz esas olarak tüm sürecin taraflar arasındaki mutabakata uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve Filistin yönetimine bu süreçte destek olmaktır." dedi. 1 Şubat'ta 8 kişi ile başladıklarını ve şu ana kadar birkaç yüz yaralı ve refakatçilerinin Mısır'a geçişinin sağlandığını bildirdi.

AB personelinin, taraflar arasında güven inşası ve Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün desteklenmesi için çalıştığını aktaran yetkili, ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığı hatırlatıldığında ise, misyonlarının planlamasının Trump'ın Gazze'yi devralma planından etkilenip etkilenmediğine yönelik olarak "Hayır. Trump'ın planından etkilenmedik. Biz ABD'nin ateşkes müzakerelerine derinlemesine dahil olduğu dönemdeki ateşkese göre çalışıyoruz." yanıtını verdi.

AB yetkilisi, ayrıca, "Başkan Trump'ın söylediklerine göre pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekmiyor." ifadesini kullanarak, AB'nin iki devletli çözüme olan bağlılığını vurguladı.

EUBAM, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış ve Hamas'ın yönetimi ele almasının ardından 13 Haziran 2007'de durdurulmuştur. Trump, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve gerekli düzenlemelerle ilgili sorumluluk alacaklarını belirtmişti.

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