AB Genişleme Sürecini Hızlandırmayı Hedefliyor

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini hızlandırmayı planlıyor, hedef Karadağ ve Arnavutluk'un 2026 ve 2027'de üyelik sürecini tamamlama.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:59
AB Genişleme Sürecini Hızlandırmayı Hedefliyor

AB, Son 12 Yıldır Duran Genişlemesine Hız Vermek İstiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Üyesi Marta Kos, AB'nin genişleme sürecine yeni bir dinamizm kazandırmaya çalıştığını açıkladı. Kos, Ukrayna ve Moldova ile bu yıl başlamak üzere yeni müzakereler açırken, Karadağ ve Arnavutluk'un gelecek yıllar içinde üyelik süreçlerini tamamlamayı destekleyeceklerini belirtti.

Önemli Gelişmeler

1 Aralık 2024 tarihinde görevi devralacak olan Kos, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dışişleri Komitesi oturumunda yaptığı açıklamalarda, "10 yıldan sonra ilk kez, iki veya üç aday ülkeyi bitiş çizgisine getirebileceğimiz konusunda gerçekçi bir beklentimiz var" dedi. Mevcut dinamizmin, Ukrayna'daki savaşla oluşan fırsat penceresinden kaynaklandığını vurguladı.

Kos, bu fırsatların genişleme sürecinde bir "indirim" anlamına gelmeyeceğini, sürecin liyakata dayalı olarak devam edeceğini ifade etti.

Ukrayna'nın Hedefleri

Kos, Polonya'nın 1 Temmuz'a kadar yürüteceği başkanlık döneminde Ukrayna ve Moldova ile bir ya da iki fasıl kümesinin açılmasını beklediğini açıkladı. Aynı zamanda, Karadağ'ın 2026, Arnavutluk'un ise 2027 sonuna kadar müzakerelerini tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Ukrayna'nın üyelik sürecine ilişkin de yorumda bulunan Kos, Volodimir Zelenskiy ile yaptığı konuşmada, bu yıl tüm fasılları açma talebinin geldiğini aktardı. Kos, buna yanıt olarak, "Bunun yalnızca açılışla değil, kapanışla ilgili olduğunu belirttim. Ukrayna, iyi reformlar yapıyor ancak bunların sürdürülebilir olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler

Kos, Gürcistan’da hükümetin AB ile müzakereleri askıya alması hakkında ise, "Gürcistan’daki durum, AB üyeliğine giden yolun kolay olmadığını gösteriyor" dedi. Türkiye'ye yönelik değerlendirmesinde ise, "Türkiye'nin mültecilere yardım konusundaki katkılarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. AB'nin Türkiye ile daha fazla diyalog kurma kararı aldığını hatırlatan Kos, önümüzdeki aylarda ekonomi konularında üst düzey görüşmelerin planlandığını belirtti.

AB'nin Genişleme Tarihçesi

AB'nin son genişlemesi, 12 yıl önce Hırvatistan’ın üyeliği ile gerçekleşti. Şu an Ukrayna, Moldova, ve Türkiye dahil olmak üzere Batı Balkanlar'daki 5 ülke, Karadağ, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk aday konumundadır. Kosova ise AB’ye potansiyel aday olarak öne çıkmaktadır.

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