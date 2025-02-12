AB Gözlemcisi Loiseau: Sırbistan Kosova Seçimlerine Müdahale Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu Başgözlemcisi Nathalie Loiseau, Sırbistan'ın Kosova'daki seçim sürecine açık bir müdahalede bulunduğunu öne sürdü. KosovaPress Haber Ajansı’na verdiği röportajda, 9 Şubat’ta gerçekleştirilen seçimlerle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Loiseau, "Sırbistan yetkililerinin (Kosova’daki seçimde) belirli bir listeyi desteklediğini duyduk, bu seçim sürecine yabancı bir müdahaledir" dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell’in Kosova'daki seçimlere yönelik müdahalesini de "talihsiz, şok edici ve diplomatik olmayan bir durum" olarak nitelendirdi.

Loiseau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan hükümeti temsilcileri ve Sırp milletvekillerinin, seçmenlere belirli bir liste lehine oy vermeleri konusunda düzenli aralıklarla baskı yaptıklarını vurguladı. Bu durumun yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Seçim sonrası, %50'den fazla oy alarak birinci sırada çıkması kesinleşen Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) temsilcileri hakkında da eleştirilerde bulundu. Loiseau, bu partinin seçim kampanya sürecinde kullandığı dilin sorumlu olmadığını ifade etti.

Kosova’da 9 Şubat’ta yapılan seçimde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 1 milyon 970 bin 944 seçmenden 800 bini oy kullandı ve oy sayım işlemleri halen devam ediyor. Bu seçimlerde AB Seçim Gözlem Misyonu'na bağlı 100'den fazla gözlemci ile birlikte toplam 18 binden fazla gözlemci yer aldı.