AB, Grönland Tartışmasında Danimarka'nın Yanında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, ABD ile yaşanan Grönland tartışmasında Danimarka'nın yanında olduklarını vurguladı.

Kubilius, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında katıldığı panelde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Moderatörün, "Trump, Grönland'ı fiilen işgal etmeye kalkarsa ne olur? Bu, ABD-AB ilişkilerini nasıl etkiler?" sorusunu yanıtlayan Kubilius, konuya ilişkin AB Komisyonunca açıklamada bulunulması gerektiğini ancak henüz bu hususta bir tartışma yapılmadığını söyledi.

Kubilius, "Ama tabii ki gelişmeleri takip ediyoruz ve Danimarka, AB'nin bir parçası. Anladığımız kadarıyla bazı görüşmeler yapılıyor. Danimarka'yı her zaman desteklemeliyiz." diye konuştu.

Başka bir konuya geçmek isteyen Kubilius, moderatörün tekrar sorduğu "Bu tehditleri ciddiye alıyor musunuz?" sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı ve Trump'ın Rusya hakkında yaptığı son açıklamalara dair değerlendirmeye yöneldi. Modaratörün aynı sorunun ısrarla tekrarlanması üzerine Kubilius, "(Trump'ın) Eylemlerini görmeyi bekleyelim." dedi.

Trump'ın Grönland ile İlgili Açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu ifade etmişti. Bu sözler, Grönland yetkilileri ve halkı başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." şeklinde sert bir yanıt vermişti.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, 8 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın açıklamalarına karşı, "devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği" mesajını vermişti.