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AB, Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayınladı

AB, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve desteğini iletti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:19
AB, Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayınladı

AB'den Taziye Mesajı

Avrupa Birliği (AB), Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen ve bir yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kazadan duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Von der Leyen, Güney Kore'ye olan desteklerini dile getirerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Güney Kore halkına en derin taziyelerimi sunuyorum," ifadesini kullandı.

Kaza Raporu

İlk belirlemelere göre, 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen bu trajik kazanın sebebi hakkında incelemeler devam ediyor. Kazanın detaylarına ilişkin daha fazla bilgi, yetkili merciler tarafından açıklanacak.

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