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AB, Gürcistan'la Vize Serbestisini Kısmen Askıya Aldı

AB, Gürcistan'a vize serbestisinde kısmi askıya alma kararı aldı; diplomatlar vize alacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:32
AB, Gürcistan'la Vize Serbestisini Kısmen Askıya Aldı

AB, Gürcistan'a Yönelik Vize Uygulamasında Değişiklik Yaptı

Avrupa Birliği (AB), Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahat etme uygulamasını kısmen askıya aldı. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Brüksel'de gerçekleşen dışişleri bakanları toplantısının ardından bu kararın alındığı belirtildi.

Aslında Neler Oluyor?

Açıklamaya göre, alınan karar neticesinde Gürcü diplomatlar, resmi temsilciler ve bazı yetkililer, AB ülkelerine seyahat ederken vize başvurusunda bulunmak zorunda kalabilirler. Uygulama, Gürcistan'ın ulusal ve bölgesel hükümetleri ile parlamentolarının üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsıyor.

Sıradan Pasaport Sahipleri İçin Vize Muafiyeti Devam Ediyor

Önemli bir not olarak, sıradan pasaport sahibi Gürcistan vatandaşları, kısa süreli konaklamalar için AB'ye seyahatlerinde vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Tedbirlerin Sebebi ve Arka Planı

Açıklamanın devamında, AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden Tiflis yönetimine karşı uygulanan tedbirler çerçevesinde bu kararın alındığı vurgulandı. Gürcistan, Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsünü kazanmış, ancak hükümeti katılım müzakerelerini 2028'e kadar ertelemişti.

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