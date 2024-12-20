AB, Gürcü Diplomatik İlişkilere Vize Kısıtlaması Getiriyor

AB Komisyonu'ndan Gürcü Diplomatlara Vize Kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gürcü diplomatlara yönelik vize özgürlüğünü askıya alma teklifinde bulundu. Bu karar, Gürcistan'daki AB yanlısı barışçıl gösterilere hükümetin şiddetle karşılık vermesi nedeniyle alındı.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gürcü halkı, hükümetinin AB ile müzakerelerin durdurulması kararını protesto ediyor. Barışçıl protestolara karşı polis şiddetiyle yanıt verildi. Bugün Gürcü diplomatlara vize kısıtlamaları öneriyoruz."

Hükümetin İşleyişine Eleştiri

Von der Leyen, Gürcistan yönetimine seslenerek, "Kendi halkınıza zarar vermeyi bırakın" mesajını verdi. Bu durumu, ülkede yaşanan huzursuzluk ve protestoların temel nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Gürcistan'da halk, hükümetin AB ile müzakereleri erteleme kararına karşı 23 gündür protesto düzenliyor. Diplomatlara yönelik kısıtlamaların, bu durumun uluslararası yansıması olarak değerlendiriliyor.