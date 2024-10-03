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AB, Guterres'e Destek Verdi: İsrail'in 'İstenmeyen Kişi' İlanına Tepki

AB, İsrail'in BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan etmesine tepki göstererek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:00
AB, Guterres'e Destek Verdi: İsrail'in 'İstenmeyen Kişi' İlanına Tepki

AB'den Guterres'e Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesi üzerine destek açıklaması yaptı.

Haksız Saldırıları Kınıyor

Borrell, yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'ne yönelik haksız saldırıları ve insani yardım çalışanlarının yaşadığı can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Guterres'in Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili barış sağlama çabalarının önemini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı'ndan Destek

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "BM'nin çabalarını tamamen destekliyoruz. Genel Sekreter Guterres'in yanındayız" dedi.

İsrail'in Kararının Ardındaki Sebep

İsrail yönetimi, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Guterres'in, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrası yaptığı açıklamada İran'ı doğrudan kınamadığı iddiaları üzerine bu karar alınmıştı.

Guterres'ten Ateşkes Çağrısı

Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların daha fazla yayılmasını kınadığını belirtirken, acil ateşkes çağrısında bulundu.

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