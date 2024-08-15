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AB, Husilerin BM Ofisine Saldırısını Kınadı

Avrupa Birliği, Husilerin BM İnsan Hakları Ofisi’ne saldırısını yeni bir tırmanma olarak değerlendirdi ve durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 04:09
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 04:09
AB, Husilerin BM Ofisine Saldırısını Kınadı

Husilerin BM Ofisine Yönelik Saldırısı Üzerine AB Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin, Yemen'in başkenti Sana'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği merkezine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı "yeni bir tırmanma" olarak nitelendirdi.

AB'den Gelen Tepkiler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Sana'daki ofisinden yaptığı açıklamada, AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nebile Mısrali'nin yorumlarına yer verdi. Mısrali, "Husilerin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yönelik saldırısı, grubun BM çalışanlarına, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarına karşı iki ayı aşkın süredir sürdürdüğü gözaltı kampanyasının bir sonuçudur" dedi. Mısrali tarafından kaydedilen bu tespitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bölgedeki insan hakları ihlallerine daha fazla dikkat etmesini sağlamak amacıyla önemli bir çağrı olarak değerlendirilmektedir.

Guterres'ten Çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Haziran tarihinde Husilere, Yemen'deki defakto Husi otoriteleri tarafından gözaltına alınmış olan 17 BM çalışanının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. Guterres, bu çağrısını, grubun 10 Haziran tarihinde BM adına çalışan Yemenlilerin, "Yemen'de casusluk faaliyetleri yürüttüklerine dair itiraflar" içeren görüntüler yayınlamasının ardından yaptı.

Volker Türk'ün Çağrısı

Mısrali, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Husilere BM'ye tanınan ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara saygı gösterilmesi yönündeki çağrısını da hatırlattı. Türk, ayrıca el konulan ekipmanların geri iade edilmesi konusunda da uyarıda bulundu. Mısrali, Yemen'deki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin, insan hakları konularında izleme ve rapor hazırlama yeteneğinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

Husilerin Açıklamaları

Husiler, salı günü yaptıkları açıklamada, "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan Amerikan-İsrail casus ağının üyelerinin" gözaltına alındığını duyurdu.

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