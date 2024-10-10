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AB İçişleri Bakanları Toplandı: Şengen ve Sınır Kontrolleri Gündemde

AB içişleri bakanları, Şengen ve sınır kontrolleri üzerine Lüksemburg'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:57
AB İçişleri Bakanları Toplandı: Şengen ve Sınır Kontrolleri Gündemde

AB İçişleri Bakanları Lüksemburg'da Toplandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin içişleri bakanları, "Şengen, sınır kontrolleri, geri göndermeler, göç ve iltica politikaları, iç güvenlik" konularını ele almak üzere Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, düzenlenen toplantı sonrası ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Pinter, toplantıda öncelikle Şengen bölgesinin mevcut durumunun değerlendirildiğini belirtti. Şengen bölgesinin göç baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve buna acil olarak karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele

Pinter, "Yasa dışı göçü azaltmak için hem AB içinde güvenliği artırmamız hem de üçüncü ülkelerle iş birliği yapmamız gerekiyor" dedi. Vize kontrollerinin sıkı bir şekilde yapılmasını önemseyen Pinter, "Yapılacak üst düzey kontrollerle, yasa dışı göçü engelleyebilir ve terör olaylarını önleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin Ertelenmesi

Pinter, planlanan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin bazı üye ülkeler tarafından uygulanmaya hazır olmadığını belirterek, sistemin uygulamasının ertelendiğini duyurdu.

Johansson, "10 Kasım tarihi artık geçerli değil, en kısa zamanda bir tarih vermeyi umut ediyorum" diye ekledi.

Geri Gönderme Politikalarının Tartışılması

Pinter, kötü niyetli bireylerin sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade ederek, AB'nin geri gönderme politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Johansson ise, bu konuda herhangi bir resmi teklifin olmadığını belirtti.

Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Üyeliği

Pinter, Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınırları ile ilgili Şengen bölgesine katılım taleplerinin Aralık ayında ele alınacağını açıkladı. Johansson, iki ülkenin gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, kararın alınacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın Sınır Kontrolleri

Son olarak Johansson, Almanya'nın uyguladığı sınır kontrollerine değinerek, AB'nin göç sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

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