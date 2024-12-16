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AB, İdlib'deki Tecrübelerle Insani Yardım Seferberliğine Hazırlanıyor

AB Komisyonu, İdlib'de HTŞ kontrolündeki tecrübeleriyle Türkiye ile insani yardım konusunda iş birliği yapma niyetinde.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 23:58
AB, İdlib'deki Tecrübelerle Insani Yardım Seferberliğine Hazırlanıyor

AB'den İdlib Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib'de edindiği tecrübeleri değerlendirerek, insani yardım konusunu daha geniş bir çerçevede ele almayı planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini duyurdu.

Hadja Lahbib'den Önemli Açıklamalar

AB'nin Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "AB, bu tarihi anda Suriye halkının yanındadır" ifadesini kullanarak, insani yardımların ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Lahbib, "Barışçıl ve kapsayıcı geçişi destekliyoruz" diyerek, AB'nin insani yardım bütçesinin artırılmasına dikkat çekti.

İdlib Tecrübesi ve Gelecek Adımlar

Lahbib, AB'nin İdlib'de HTŞ kontrolündeki bölgelerde yürütülen faaliyetlerin, ülke genelinde insani yardım için önemli bir kaynak olabileceğini ifade etti. "Şimdi bu deneyimden faydalanarak ilerleyebiliriz" diyen Lahbib, AB'nin insani yardımlarını artırma yönündeki adımlarının süreceğini belirtti.

AB'den Yeni Yardım Planları

AB, 13 Aralık'ta Adana üzerinden Suriye’ye gıda, sağlık, eğitim ve barınma malzemelerinden oluşan insani yardım göndereceğini açıklamıştı. İlk aşamada, Dubai'deki 50 tonluk yardım hava yoluyla, Danimarka'daki 46 tonluk yardım ise karayoluyla Adana’ya ulaştırılacak.

Ursula von der Leyen, bu yıl insani yardımları 160 milyon avronun üzerine çıkardıklarını da belirtti. Yarındaki Ankara ziyareti sırasında bu önemli konuları gündeme getireceğini tekrarladı.

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